- Мотивацию игроков не поменять? А я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие - это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах - это не про мотивацию. Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации - не гарантия качественной игры, - передает слова Карпина "СЭ".
В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча - в Тегеране 23 марта против сборной Ирана (1:1) и в Санкт-Петербурге 26 марта с национальной командой Ирака (2:0). В 2022 году подопечные Валерия Карпина сыграли три выездных контрольных встречи - против сборной Киргизии в Бишкеке 24 сентября (2:1), с командой Таджикистана в Душанбе 17 ноября (0:0) и со сборной Узбекистана в Ташкенте 20 ноября (0:0). Победный матч против Киргизии состоялся на фоне частичной мобилизации, которая была объявлена в Российской Федерации 21 сентября 2022 года.
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Карпин: ошибки в передачах - не про мотивацию. Мотивации не было с Киргизией, когда игроки думали о мобилизации
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков национальной команды.
Фото: РФС