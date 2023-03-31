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Чернышов: Карпин имел в виду, что не будет убиваться, если его уволят из сборной России. Он не потерял мотивацию

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Главный тренер сербского клуба "Раднички" Андрей Чернышов высказался о мотивации Валерия Карпина работать в должности наставника сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
- Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера. Думаю, что ему задавали вопрос не по делу, поэтому он ответил, что не держится за работу в сборной. Карпин имел в виду, что не будет убиваться, если его уволят из сборной. Возможно, он недостаточно корректно сформулировал свою мысль. Никто не говорит, что Карпин потерял мотивацию работать в национальной команде, - передает слова Чернышова Metaratings.ru.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин на одном из брифингов на вопрос журналиста о том, готов ли он к увольнению со своей должности в случае поражения в матче со сборной Ирака, ответил, что не держится за эту должность. Этот ответ вызвал реакцию со стороны министра спорта Олега Матыцина, который в день матча с Ираком обвинил тренера в безразличии, и призвал его определиться, "с командой он, болельщиками, Россией" или же "сам по себе". После победы над Ираком со счетом 2:0 Карпин ответил на эти слова, в свою очередь, спросив министра, с болельщиками ли он (по всей видимости, подразумевая скандалы с введением системы Fan ID).

Матыцин – о Карпине: надо четко определиться, ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе

Карпин - о реакции на критику от Матыцина: и у меня вопрос к министру спорта - он с командой и болельщиками?


Сборная России Карпин Чернышов
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