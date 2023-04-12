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Габулов: участие в Кубке CAFA будет серьезным сигналом УЕФА. Если нас не ждут и не хотят видеть - нужна альтернатива

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Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о возможном участии нашей национальной команды в Кубке CAFA.
Фото: РФС
- Наше участие в этом турнире будет серьезным сигналом для УЕФА. Конечно, для российского футбола приоритетом является участие в европейских соревнованиях. Это объясняется высокой конкуренцией и экономической составляющей. Но если нас там не ждут и не хотят видеть, то нужна альтернатива, поиском которой занимается РФС. Что касается интереса, то на сегодняшний день перед глазами российского болельщика по-прежнему стоят европейские турниры, из памяти это не исчезло. Но тем не менее, прошел год с нашего отстранения. Поэтому было бы интересно посмотреть на наше выступление. И тренерский штаб должен ставить самые высокие задачи - победить в этом турнире. Победы нашей стране сейчас нужны как никогда, - приводит слова Габулова RT.

В марте 2023 года появилась информация о возможном участии сборной России в чемпионате стран Футбольной ассоциации Центральной Азии - Кубке CAFA. В состав этой ассоциации входят шесть стран центральноазиатского региона - Иран, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан; помимо них, в турнире, запланированном на период с 9 по 21 июня, примут участие две приглашенные сборные, одной из которых может стать наша национальная команда. Матчи Кубка CAFA пройдут в двух группах по 4 команды в столице Узбекистана Ташкенте и столице Киргизии Бишкеке, победители групп сыграют между собой в финале, команды, занявшие вторые места в квартетах, встретятся в матче за третье место.

Ранее стало известно, что все 6 сборных стран-членов CAFA выступают за участие в турнире сборной России.

Сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии с участием Ирана и Узбекистана. Что известно на данный момент

Все сборные стран Центральной Азии выступают за участие сборной России в Кубке CAFA


Сборная России Кубок CAFA АФК УЕФА
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