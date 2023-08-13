- В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится, - передает слова Джунана Sport24.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований неспортивными политическими решениями УЕФА и ФИФА. За истекший период сборная России провела 5 товарищеских матчей - с Киргизией (2:1 в гостях), Таджикистаном (0:0 в гостях), Узбекистаном (0:0 в гостях), Ираном (1:1 в гостях) и Ираком (2:0 на своем поле).
Глава федерации футбола Камеруна: мы готовы сыграть матч со сборной России, если РФС готов заплатить за организацию
Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности организации товарищеской встречи сборной Камеруна со сборной России.
Фото: РФС