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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.4

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.05П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.41

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.95
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.5
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.4X 4П2 1.61

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 1.84X 3.65П2 4.7
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3X 3.55П2 2.4
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.8
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.5X 3.6П2 2.85
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Глава федерации футбола Камеруна: мы готовы сыграть матч со сборной России, если РФС готов заплатить за организацию

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Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о возможности организации товарищеской встречи сборной Камеруна со сборной России.
Фото: РФС
- В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится, - передает слова Джунана Sport24.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований неспортивными политическими решениями УЕФА и ФИФА. За истекший период сборная России провела 5 товарищеских матчей - с Киргизией (2:1 в гостях), Таджикистаном (0:0 в гостях), Узбекистаном (0:0 в гостях), Ираном (1:1 в гостях) и Ираком (2:0 на своем поле).


Сборная России Сборная Камеруна
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