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"Андерлехт" и киевское "Динамо" договорились о трансфере Дьемерси Мбокани

Президент "Андерлехта" Роже Ванден Сток сообщил, что достиг мирового соглашения с киевским "Динамо" по трансферу нападающего Дьемерси Мбокани, информирует L'Equipe.

Уроженец ДР Конго перешел в украинский клуб из бельгийского летом 2013 года за 10 миллионов евро. Позже "Андерлехт" сообщил о просроченных платежах киевской стороной по трансферу африканца, в связи с чем между сторонами начались тяжбы.

В этом сезоне Мбокани выступает на правах аренды за "Халл Сити", летом футболист станет свободным агентом.

СЭ
Теги: Динамо Киев Андерлехт
Сегодня, 02:58
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