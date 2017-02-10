"Андерлехт" и киевское "Динамо" договорились о трансфере Дьемерси Мбокани

Президент "Андерлехта" Роже Ванден Сток сообщил, что достиг мирового соглашения с киевским "Динамо" по трансферу нападающего Дьемерси Мбокани, информирует L'Equipe.Уроженец ДР Конго перешел в украинский клуб из бельгийского летом 2013 года за 10 миллионов евро. Позже "Андерлехт" сообщил о просроченных платежах киевской стороной по трансферу африканца, в связи с чем между сторонами начались тяжбы.В этом сезоне Мбокани выступает на правах аренды за "Халл Сити", летом футболист станет свободным агентом.