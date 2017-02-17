СМИ: Лионель Месси уговаривает Хосепа Гвардиолу вернуться в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу вернуться в каталонский клуб, утверждает The Sun.Форвард контактировал со специалистом после поражения сине-гранатовых в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4). Аргентинец считает, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике негативно влияет на команду.