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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
СМИ: Лионель Месси уговаривает Хосепа Гвардиолу вернуться в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу вернуться в каталонский клуб, утверждает The Sun.
Форвард контактировал со специалистом после поражения сине-гранатовых в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4). Аргентинец считает, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике негативно влияет на команду.
СЭ
Форвард контактировал со специалистом после поражения сине-гранатовых в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4). Аргентинец считает, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике негативно влияет на команду.
СЭ
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