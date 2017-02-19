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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Андрей Лунин: этот сезон "Днепр" доиграет, а дальше никто не знает
Вратарь "Днепра" Андрей Лунин рассказал о текущей ситуации в клубе.
"Конечно, переживаем. Но что думать? Надо играть. Если будем играть, то будем на виду. Будем надеяться на хорошее, что «Днепр» останется. Желание пока есть играть только здесь. Что обещают? Доиграет ли "Днепр" этот сезон? Да, говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает", – сказал Лунин в эфире телеканала "Футбол 1".
"Конечно, переживаем. Но что думать? Надо играть. Если будем играть, то будем на виду. Будем надеяться на хорошее, что «Днепр» останется. Желание пока есть играть только здесь. Что обещают? Доиграет ли "Днепр" этот сезон? Да, говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает", – сказал Лунин в эфире телеканала "Футбол 1".
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