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Андрей Лунин: этот сезон "Днепр" доиграет, а дальше никто не знает

Вратарь "Днепра" Андрей Лунин рассказал о текущей ситуации в клубе.

"Конечно, переживаем. Но что думать? Надо играть. Если будем играть, то будем на виду. Будем надеяться на хорошее, что «Днепр» останется. Желание пока есть играть только здесь. Что обещают? Доиграет ли "Днепр" этот сезон? Да, говорят, что этот сезон доиграем. А дальше никто не знает", – сказал Лунин в эфире телеканала "Футбол 1".
Теги: Днепр
Сегодня, 17:12
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2
(0)
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
поедешь в братскую Литву...или Эстонию...
Регистрация: 6.09.2013
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