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Пепе пропустит матчи с "Барселоной" и "Баварией"

Защитник «Реала» Пепе, который не доиграл матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1) из-за перелома рёбер, пропустит около месяца, информирует Marca.

Португальский футболист открыл счёт во встрече в начале второй половины игры, однако вскоре столкнулся с партнёром по команде Тони Кроосом и был вынужден уйти с поля, уступив место Начо. Медицинское обследование после матча выявило у Пепе перелом двух рёбер.

Таким образом, Пепе не сыграет в ключевых матчах «Реала» — с «Барселоной» в чемпионате Испании (23 апреля) и с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (12 и 18 апреля).

Чемпионат
Теги: Пепе Барселона Бавария Реал
Сегодня, 15:27
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№2 Написал: VirGON (Сегодня, 16:21) #
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online

Кто будет в защите у реала вообще не понятно,там и так часто проходной двор
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
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