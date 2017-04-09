Пепе пропустит матчи с "Барселоной" и "Баварией"

Защитник «Реала» Пепе, который не доиграл матч 31-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:1) из-за перелома рёбер, пропустит около месяца, информирует Marca.Португальский футболист открыл счёт во встрече в начале второй половины игры, однако вскоре столкнулся с партнёром по команде Тони Кроосом и был вынужден уйти с поля, уступив место Начо. Медицинское обследование после матча выявило у Пепе перелом двух рёбер.Таким образом, Пепе не сыграет в ключевых матчах «Реала» — с «Барселоной» в чемпионате Испании (23 апреля) и с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (12 и 18 апреля).