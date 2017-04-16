Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (2)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (2)
Вчера 22:43
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Данни: никаких сомнений и страха после теракта нет, жду предложения о контракте от "Зенита" (1)
Вчера 21:43
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Никита Симонян: "Спартак" и "Зенит" понимают важность матча (4)
Вчера 21:33
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
"Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон"
Вчера 21:29
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (8)
Прощай, Европа! "Рубин" дома уступил "Краснодару" (8)
Вчера 21:26
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
"Байер" и "Бавария" не выявили победителя
Вчера 21:21
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Натан Бартфельд: Левников должен был дать Витиньо желтую карточку за фол против Кудряшова (9)
Алекссандро Флоренци: рецидив травмы стал психологическим ударом
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, перенесший в феврале операцию, рассказал о том, как происходит восстановление от повреждения.
"Сейчас сконцентрирован на своем восстановлении, но пока не загадываю дату возвращения на поле из-за суеверия. Вернусь, когда почувствую себя готовым. Не могу этого дождаться, поскольку мне не хватает футбола, как свежего воздуха.
Когда ты один раз получаешь разрыв крестообразной связки, тебе придется иметь с этим дело всю оставшуюся жизнь. Даже тренироваться придется, учитывая это повреждение. Футболисту нужно работать каждый день, чтобы избежать рецидива травмы. Сейчас я каждый день занимаюсь в тренажерном зале, и это трудно.
Вторая травма была для меня хуже первой, поскольку я ее не ожидал. Получая первую травму, почувствовал сильную боль в колене, а при второй находился в такой хорошей форме, что не мог поверить в рецидив. Психологически это стало большим ударом. Солгал бы, если бы сказал, что это не так. К счастью, меня поддерживают друзья и семья, которым я буду вечно благодарен", — приводит слова Флоренци Corriere dello Sport.
"Газета.ру"
"Сейчас сконцентрирован на своем восстановлении, но пока не загадываю дату возвращения на поле из-за суеверия. Вернусь, когда почувствую себя готовым. Не могу этого дождаться, поскольку мне не хватает футбола, как свежего воздуха.
Когда ты один раз получаешь разрыв крестообразной связки, тебе придется иметь с этим дело всю оставшуюся жизнь. Даже тренироваться придется, учитывая это повреждение. Футболисту нужно работать каждый день, чтобы избежать рецидива травмы. Сейчас я каждый день занимаюсь в тренажерном зале, и это трудно.
Вторая травма была для меня хуже первой, поскольку я ее не ожидал. Получая первую травму, почувствовал сильную боль в колене, а при второй находился в такой хорошей форме, что не мог поверить в рецидив. Психологически это стало большим ударом. Солгал бы, если бы сказал, что это не так. К счастью, меня поддерживают друзья и семья, которым я буду вечно благодарен", — приводит слова Флоренци Corriere dello Sport.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.