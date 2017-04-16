Алекссандро Флоренци: рецидив травмы стал психологическим ударом

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, перенесший в феврале операцию, рассказал о том, как происходит восстановление от повреждения."Сейчас сконцентрирован на своем восстановлении, но пока не загадываю дату возвращения на поле из-за суеверия. Вернусь, когда почувствую себя готовым. Не могу этого дождаться, поскольку мне не хватает футбола, как свежего воздуха.Когда ты один раз получаешь разрыв крестообразной связки, тебе придется иметь с этим дело всю оставшуюся жизнь. Даже тренироваться придется, учитывая это повреждение. Футболисту нужно работать каждый день, чтобы избежать рецидива травмы. Сейчас я каждый день занимаюсь в тренажерном зале, и это трудно.Вторая травма была для меня хуже первой, поскольку я ее не ожидал. Получая первую травму, почувствовал сильную боль в колене, а при второй находился в такой хорошей форме, что не мог поверить в рецидив. Психологически это стало большим ударом. Солгал бы, если бы сказал, что это не так. К счастью, меня поддерживают друзья и семья, которым я буду вечно благодарен", — приводит слова Флоренци Corriere dello Sport.