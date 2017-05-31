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Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Англии
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшие дни получит разрешение на работу в Великобритании и, скорее всего, будет тренировать один из клубов второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа.
"Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов", - приводят "Известия" слова своего источника.
"Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов", - приводят "Известия" слова своего источника.
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