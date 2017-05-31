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Леонид Слуцкий 1 июня получит разрешение на работу в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшие дни получит разрешение на работу в Великобритании и, скорее всего, будет тренировать один из клубов второй по значимости лиги английского футбола — Чемпионшипа.

"Уже 1 июня Леонид Слуцкий должен получить разрешение на работу в Великобритании. Сейчас специалист активно ведёт переговоры с одним из английских клубов", - приводят "Известия" слова своего источника.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 16:06
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(2)
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:08) #
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online

Когда возглавит какой-то из чемпионшипа , тогда будем сделать посмотреть блеат.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
удачи ему!


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№18 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: Silence
по крайней мере он попытается найти работу в английском чемпионате..а вот чем товарищ Аленичев занимается? воблу на печи сушит и ждет очередного приглашения от спартака?

Аленичев никуда и не сбегал из России чтобы его приписывать сюда,что он там пытается?без протеже Абрама он ноль без палочки водят за руку эту оглоблю чтобы с черного входа куда то пристроить,но даже при всем при этом никто не горит желанием брать Слуцбургера главным тренером
Регистрация: 13.05.2017
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:04) #
  • -1
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online

Цитата: Работяга
Не трогайте Леню!

Не тронь Леню - оно и не пахнет.
Цитата: Работяга
Он в Англии

Секретуткой у Абрамовича работает, за еду, по вечерам - наложницей laughing
Временами исполняет хЭротические пляски, он это любит, и читает на потеху гостям стишки с детского стульчика, кловун анальный


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не трогайте Леню!Он в Англии,а вы продолжайте ковыряться здесь в местном дерьме!


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:38) #
  • -5
  •  (9)
online

Свободная касса! stuck_out_tongue_closed_eyes Или пингвинов в зоопарке сторожить - он их любит!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: Silence (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: ооо Наш Спартак Москва
найти этих дураков которые возьмут карманного бегемота в клуб

по крайней мере он попытается найти работу в английском чемпионате..а вот чем товарищ Аленичев занимается? воблу на печи сушит и ждет очередного приглашения от спартака?
Регистрация: 30.05.2017
№13 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 16:28) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть будет кому кофе в ложу Абрамовичу таскать.
Регистрация: 6.03.2015
№12 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 16:28) #
  • -6
  •  (6)
online

Только скамейки покрепче,расшатает все.
Регистрация: 12.02.2017
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:27) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Гамбурги продавать!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:26) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: valerman40
ты хоть сообщение читал? где там говорится об английском футбольном клубе? покажи мне. И сними розовые очки.

ослики не понимают разницы между разрешением на работу и реальной работой,осталась самая малость теперь:найти этих дураков которые возьмут карманного бегемота в клуб smile
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:26) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
smile stuck_out_tongue_winking_eye joy
Регистрация: 14.12.2016
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:24) #
  • -5
  •  (7)

Сначала ему надо попробовать в такси. А там - как пойдёт.
Регистрация: 30.08.2008
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:23) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valar
Будет интересно посмотреть если всё же возглавит английский клуб. Всё же такого опыта ни у кого из российских тренеров сейчас нет. Удачи ему

ты хоть сообщение читал? где там говорится об английском футбольном клубе? покажи мне. И сними розовые очки.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (9)
online

цирк с конями smile
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: khmel Питер (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
alexey.shomin.9,
Ты видимо дремал,он уже не в команде.Сейчас он такой же наш,как и ваш.
Регистрация: 12.08.2012
№4 Написал: Valar (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Будет интересно посмотреть если всё же возглавит английский клуб. Всё же такого опыта ни у кого из российских тренеров сейчас нет. Удачи ему


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:15) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего он в клубе будет делать? Надеюсь не стриптиз-клуб?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
khmel,
ваш цыган-да!)
Регистрация: 30.10.2012
№1 Написал: khmel Питер (Сегодня, 16:08) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Дворником.
Регистрация: 12.08.2012
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