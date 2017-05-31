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Бруну Алвеш перешел в "Рейнджерс"

Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш перешел в "Рейнджерс".

Португалец подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт шотландцев.

Стоит отметить, что сезон-2016/17 Алвеш отыграл в "Кальяри".

"Газета.ру"
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 19:50
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