Экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш перешел в "Рейнджерс".Португалец подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт шотландцев.Стоит отметить, что сезон-2016/17 Алвеш отыграл в "Кальяри".