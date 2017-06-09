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Леонид Слуцкий: хочу работать в АПЛ, но готов начать с Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что готов начать карьеру в Англии с Чемпионшипа.

"Абрамович — мой друг. Это очень закрытый человек, но он мне очень помог в новом вызове, и я ему благодарен за эту помощь. Роман дал мне много советов по поводу того, как вести себя с руководителями, игроками, тренерами. У него колоссальный опыт работы в «Челси».

Я готов начать тренировать в Чемпионшипе. Понимаю, что у меня нет опыта работы в лучшей лиге мира. Конечно, хотелось бы поработать в английской Премьер-лиге, но, повторюсь, к Чемпионшипу я также готов.

Многие могут подумать, что покидать столь престижное место работы ради Чемпионшипа странно, однако для меня это новый вызов. Возможно, я первый российский тренер, который покидает родную страну. Российский футбол не слишком известен в мире, и там очень хорошо платят. Так зачем же уходить? Но для меня это не вопрос денег. Начинается новый вызов, и я надеюсь, что опыт получится успешным", — цитирует Слуцкого "Чемпионат.сом" со ссылкой на Mirror.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 01:19
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№11 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 01:50) #
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«Спартак»
-Invader-,
Сашко, а правда, что Рукокрылый вратарь в Макдональдсе покупает макчикен, торжественно его хоронит и плачет по родственникам?


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№10 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 01:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Rex Ultima,
Ты писти, да не завирайся. Леонид уволил Валеру дважды. Плюс Лаудрупа, Гунько, Эмери и Якина с Аленичевым laughing
Регистрация: 12.05.2017
№9 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 01:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Валера это похороны)

Мечта, чтоб он РФПЛ возглавил. Сначала весь табор повесится на колонне, потом ишакевичи сами на живодерню побегут, под звуки шофара


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 01:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Валера вообще трех ослов уволил - Пса, Беглого Пиле, и прости господи, какую-то конскую Хуанду

Валера это похороны))Валера и в Армавире весь кагал осликов отправил на биржу труда))
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 01:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
это как раз Каррера выписал Слуцбургеру путевку в чемпиошип,чпокнув Цска в дерби

Валера вообще трех ослов уволил - Пса, Беглого Пиле, и прости господи, какую-то конскую Хуанду smile


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 01:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Посчитали в Италии

это как раз Каррера выписал Слуцбургеру путевку в чемпиошип,чпокнув Цска в дерби smile

Цитата: Rex Ultima
Недавно мы обедали в "Макдональдсе", - рассказала жена Жо. - Неожиданно к нам подошёл русский и облил кофе.

это был Слуцбургер
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 01:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
ВЕСЬ МИР, 18 декабря 2007, 16:46 — REGNUM Клаудия Сантос, жена бразильского форварда московского ЦСКА Жо, в интервью бразильскому изданию GloboEsporte пожаловать на расизм в России. "Недавно мы обедали в "Макдональдсе", - рассказала жена Жо. - Неожиданно к нам подошёл русский и облил кофе. Я хотела было возмутиться, но Жо остановил меня. Своим поведением этот человек захотел проявить свою неприязнь к темнокожим людям. Впрочем, для Москвы такое в порядке вещей. Некоторые местные жители даже крестятся, когда видят меня".

Подробности: https://regnum.ru/news/933991
.html
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Платили мало, на нормальный кабак гастеру грошей не хватило?


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 01:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Rex Ultima,
Лю Хуншен: "Скинхеды били меня днём на "Охотном ряду". Никто не вступился" laughing
Регистрация: 12.05.2017
№3 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 01:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Через месяц: готов разносить гамбургеры по трибунам за еду smile Через два - "поможите, люди добрые, сами мы не местные"


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 01:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
В карманных физруках не нуждаемся

Посчитали в Италии и отправили Карреру в шпартальке laughing
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
в 10 раз Леня напоминает о себе и о дружбе с Абрамом англицким работодателям,но телефон по прежнему молчит,а автоответчик в офисах клубах словно как приговор твердиот одну и ту же фразу:В карманных физруках не нуждаемся smile
Регистрация: 20.04.2017
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