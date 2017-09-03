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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вадим Васильев: мы поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подвел итоги трансферной кампанией клуба в летний период дозаявок.
- Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно 360 миллионов евро. Прошлый мировой рекорд в 200 миллионов евро также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.
- Как удалось сохранить в клубе полузащитника Тома Лемара?
- Это было непросто. На Тома претендовали лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", но в итоге мы пришли к общему решению, что Лемар должен остаться. Он очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих.
ТАСС
- Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно 360 миллионов евро. Прошлый мировой рекорд в 200 миллионов евро также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.
- Как удалось сохранить в клубе полузащитника Тома Лемара?
- Это было непросто. На Тома претендовали лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль", но в итоге мы пришли к общему решению, что Лемар должен остаться. Он очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих.
ТАСС
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