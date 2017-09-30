Жозе Моуринью подозревается в налоговых махинациях

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вызван в испанский суд для дачи показаний по делу о налоговых махинациях, сообщает Sky Sports.Речь идет о махинациях, которые якобы совершил португалец во время работы в мадридском "Реале". Специалисту, которого подозревают в неуплате налогов на сумму €3,3 млн, предстоит дать показания в суде 3 ноября — за два дня до матча "Манчестер Юнайтед" против "Челси".