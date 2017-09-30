Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью подозревается в налоговых махинациях

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вызван в испанский суд для дачи показаний по делу о налоговых махинациях, сообщает Sky Sports.

Речь идет о махинациях, которые якобы совершил португалец во время работы в мадридском "Реале". Специалисту, которого подозревают в неуплате налогов на сумму €3,3 млн, предстоит дать показания в суде 3 ноября — за два дня до матча "Манчестер Юнайтед" против "Челси".

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 04:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.