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СМИ: Жозе Моуринью дал согласие на переход Антони Марсьяля в "Барселону"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал согласие на трансфер Антони Марсьяля в "Барселону", передает "Советский спорт" со ссылкой на Diario Gol.

Сообщается, что взамен португальский специалист хочет получить хавбека сине-гранатовых Ивана Ракитича. Изначально рулевой "красных дьяволов" проявлял интерес к защитнику "Барселоны" Серхио Роберто, однако, новость о возможном уходе хорватского игрока следующим летом изменила планы Моуринью.
Теги: Манчестер Юнайтед Барселона Марсьяль
Сегодня, 10:59
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