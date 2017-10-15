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Леонид Слуцкий: упущенная победа в игре с "Норвичем" разбила мне сердце

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал игру команды в матче 12-го тура Чемпионшипа с "Норвичем", в котором "тигры" упустили победу на шестой добавленной минуте.

"Во мне сейчас все самые ужасные чувства. Очень сложно анализировать этот момент, такое вообще случается, может быть, раз за весь сезон. Мы показали дисциплину, характер. Играли компактно. Но это уже пятый раз, когда мы упускаем результат в концовке.

Конечно же, все видели, что судья добавил пять минут, а шла уже шестая. Момент получился очень непредсказуемым, никто не мог предвидеть траекторию полета мяча. Да, мы потеряли концентрацию. Когда мы заслужим победу — уверен, она придет. У автора гола Нуху случилась судорога, пришлось его заменить. А другую травму получил я — разбитое сердце", - цитирует Слуцкого "Советский спорт".
Теги: Слуцкий Халл Сити Норвич
Сегодня, 12:26
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(1)
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:54) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Леонид ты там себя береги, набирайся опыта (изучай языки) и возвращайся в Россию. По возвращении возглавишь сборную, которая к тому времени будет англо-испано-немецко говорящей.
Регистрация: 16.05.2017
№2 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что то сопливит Леня сверхнормы.....в Цска на мужика был похож....а тут....ужасные чувства, разбитое сердце.......
Регистрация: 24.04.2009
№1 Написал: mustang (Сегодня, 12:31) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
твой удел гонять договорняки, под крылом харьковского
Регистрация: 23.12.2015
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