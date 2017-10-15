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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Леонид Слуцкий: упущенная победа в игре с "Норвичем" разбила мне сердце
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал игру команды в матче 12-го тура Чемпионшипа с "Норвичем", в котором "тигры" упустили победу на шестой добавленной минуте.
"Во мне сейчас все самые ужасные чувства. Очень сложно анализировать этот момент, такое вообще случается, может быть, раз за весь сезон. Мы показали дисциплину, характер. Играли компактно. Но это уже пятый раз, когда мы упускаем результат в концовке.
Конечно же, все видели, что судья добавил пять минут, а шла уже шестая. Момент получился очень непредсказуемым, никто не мог предвидеть траекторию полета мяча. Да, мы потеряли концентрацию. Когда мы заслужим победу — уверен, она придет. У автора гола Нуху случилась судорога, пришлось его заменить. А другую травму получил я — разбитое сердце", - цитирует Слуцкого "Советский спорт".
"Во мне сейчас все самые ужасные чувства. Очень сложно анализировать этот момент, такое вообще случается, может быть, раз за весь сезон. Мы показали дисциплину, характер. Играли компактно. Но это уже пятый раз, когда мы упускаем результат в концовке.
Конечно же, все видели, что судья добавил пять минут, а шла уже шестая. Момент получился очень непредсказуемым, никто не мог предвидеть траекторию полета мяча. Да, мы потеряли концентрацию. Когда мы заслужим победу — уверен, она придет. У автора гола Нуху случилась судорога, пришлось его заменить. А другую травму получил я — разбитое сердце", - цитирует Слуцкого "Советский спорт".
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