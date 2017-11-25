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Робиньо, осужденный за изнасилование, не может быть экстрадирован в Италию

Бывший нападающий "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо, приговоренный к 9 годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия, не может быть экстрадирован в Италию, сообщает Football Italia.

Бразильское законодательство запрещает выдачу игрока, даже в том случае, если он признан виновным в преступлении.

Ранее сообщалось, что преступление произошло в январе 2013 года, когда 33-летний бразилец выступал за "россонери". Робиньо и еще пять мужчин надругались над 22-летней женщиной из Албании в ночном клубе в Милане. На данный момент Робиньо выступает за "Атлетику Минейро".
Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие.

"Спорт-Экспресс"

Теги: Робиньо
Сегодня, 03:04
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