Робиньо, осужденный за изнасилование, не может быть экстрадирован в Италию

Бывший нападающий "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо, приговоренный к 9 годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия, не может быть экстрадирован в Италию, сообщает Football Italia.Бразильское законодательство запрещает выдачу игрока, даже в том случае, если он признан виновным в преступлении.Ранее сообщалось, что преступление произошло в январе 2013 года, когда 33-летний бразилец выступал за "россонери". Робиньо и еще пять мужчин надругались над 22-летней женщиной из Албании в ночном клубе в Милане. На данный момент Робиньо выступает за "Атлетику Минейро".Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие.