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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Луис Фелипе Сколари: Ренато был лучшим игроком, чем Роналду
Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари прокомментировал слова соотечественника, главного тренера "Гремио" Ренато Гаушо, о нападающем "Реала" Криштиану Роналду.
Ранее Гаушо на пресс-конференции в преддверии финального матча клубного чемпионата мира с "Реалом" заявил, что хотел бы посмотреть на Роналду в тех командах, в которых в своё время выступал он, а также выразил мнение, что португальский футболист недостаточно хорошо оснащён технически.
"Думаю, Ренато был лучшим игроком, чем Роналду. Однако Криштиану в большей степени бомбардир, чем он.
Что касается нынешней деятельности Ренато в "Гремио", то весь путь команда проделала именно под его руководством. Он создал команду в присущей ему манере и качествах", — цитирует Сколари AS.
Ренато Гаушо с 1982 по 1999 год выступал за различные бразильские клубы. В Европе он поиграл только в "Роме" (1988—1989). На счету Гаушо 44 матча за сборную Бразилии и пять голов.
"Чемпионат.сом"
Ранее Гаушо на пресс-конференции в преддверии финального матча клубного чемпионата мира с "Реалом" заявил, что хотел бы посмотреть на Роналду в тех командах, в которых в своё время выступал он, а также выразил мнение, что португальский футболист недостаточно хорошо оснащён технически.
"Думаю, Ренато был лучшим игроком, чем Роналду. Однако Криштиану в большей степени бомбардир, чем он.
Что касается нынешней деятельности Ренато в "Гремио", то весь путь команда проделала именно под его руководством. Он создал команду в присущей ему манере и качествах", — цитирует Сколари AS.
Ренато Гаушо с 1982 по 1999 год выступал за различные бразильские клубы. В Европе он поиграл только в "Роме" (1988—1989). На счету Гаушо 44 матча за сборную Бразилии и пять голов.
"Чемпионат.сом"
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