Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Луис Фелипе Сколари: Ренато был лучшим игроком, чем Роналду

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари прокомментировал слова соотечественника, главного тренера "Гремио" Ренато Гаушо, о нападающем "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее Гаушо на пресс-конференции в преддверии финального матча клубного чемпионата мира с "Реалом" заявил, что хотел бы посмотреть на Роналду в тех командах, в которых в своё время выступал он, а также выразил мнение, что португальский футболист недостаточно хорошо оснащён технически.

"Думаю, Ренато был лучшим игроком, чем Роналду. Однако Криштиану в большей степени бомбардир, чем он.

Что касается нынешней деятельности Ренато в "Гремио", то весь путь команда проделала именно под его руководством. Он создал команду в присущей ему манере и качествах", — цитирует Сколари AS.

Ренато Гаушо с 1982 по 1999 год выступал за различные бразильские клубы. В Европе он поиграл только в "Роме" (1988—1989). На счету Гаушо 44 матча за сборную Бразилии и пять голов.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сколари Роналду
Сегодня, 16:43
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Огласите весь список тех, кто лучше. Скопом)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.