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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рахим Стерлинг: нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка
Нападающий английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился эмоциями после победной игры с "Ньюкаслом" в 20 туре чемпионата Англии. Слова футболиста передает ВВС.
"Ньюкасл" хорошо выдерживал наше давление и старался контратаковать. Временами в матче чувствовалось напряжение, поэтому он получился нелегким. Мы показали характер, играли спокойно и довели матч до победы.
У нас есть несколько игроков, которые найдут тебя пасом — остается только открыться. Кевин де Брюйне сделал отличную передачу в голевой атаке.
Нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка", - цитирует Стерлинга ВВС.
"Газета.ру"
"Ньюкасл" хорошо выдерживал наше давление и старался контратаковать. Временами в матче чувствовалось напряжение, поэтому он получился нелегким. Мы показали характер, играли спокойно и довели матч до победы.
У нас есть несколько игроков, которые найдут тебя пасом — остается только открыться. Кевин де Брюйне сделал отличную передачу в голевой атаке.
Нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка", - цитирует Стерлинга ВВС.
"Газета.ру"
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