Рахим Стерлинг: нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка

Нападающий английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился эмоциями после победной игры с "Ньюкаслом" в 20 туре чемпионата Англии. Слова футболиста передает ВВС."Ньюкасл" хорошо выдерживал наше давление и старался контратаковать. Временами в матче чувствовалось напряжение, поэтому он получился нелегким. Мы показали характер, играли спокойно и довели матч до победы.У нас есть несколько игроков, которые найдут тебя пасом — остается только открыться. Кевин де Брюйне сделал отличную передачу в голевой атаке.Нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка", - цитирует Стерлинга ВВС.