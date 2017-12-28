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Рахим Стерлинг: нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка

Нападающий английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился эмоциями после победной игры с "Ньюкаслом" в 20 туре чемпионата Англии. Слова футболиста передает ВВС.

"Ньюкасл" хорошо выдерживал наше давление и старался контратаковать. Временами в матче чувствовалось напряжение, поэтому он получился нелегким. Мы показали характер, играли спокойно и довели матч до победы.

У нас есть несколько игроков, которые найдут тебя пасом — остается только открыться. Кевин де Брюйне сделал отличную передачу в голевой атаке.

Нам надо продолжать выигрывать и набирать три очка", - цитирует Стерлинга ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Стерлинг Манчестер Сити Ньюкасл
Сегодня, 03:49
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