Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрий Вакулко близок к переходу в "Партизан"

Бывший полузащитник "Днепра" Юрий Вакулко близок к переходу в "Партизан", информирует Hotsport.rs.

На данный момент хавбек находится в расположении команды, с которой отправился на сбор, который пройдет на Кипре.

20-летнему украинцу нужно пройти медицинский осмотр. Предполагается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года.
Теги: Партизан Днепр Трансферы
Сегодня, 21:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.