Бывший полузащитник "Днепра" Юрий Вакулко близок к переходу в "Партизан", информирует Hotsport.rs.На данный момент хавбек находится в расположении команды, с которой отправился на сбор, который пройдет на Кипре.20-летнему украинцу нужно пройти медицинский осмотр. Предполагается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре года.