Болельщики хихонского "Спортинга" во время матча скандировали: "Нам не нужны черные игроки"

Хихонскому "Спортингу", который в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе чемпионата Испании, грозит наказание за расистскую кричалку фанатов, сообщает издание AS.Отмечается, что во время домашнего матча второго по силе дивизиона страны с "Химнастиком" на стадионе было четко слышно скандирование болельщиков хозяев "Нам не нужны черные игроки".При этом организованная группа фанатов клуба отрицает свою причастность к расистскому инциденту.