Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Болельщики хихонского "Спортинга" во время матча скандировали: "Нам не нужны черные игроки"

Хихонскому "Спортингу", который в нынешнем сезоне выступает во втором дивизионе чемпионата Испании, грозит наказание за расистскую кричалку фанатов, сообщает издание AS.

Отмечается, что во время домашнего матча второго по силе дивизиона страны с "Химнастиком" на стадионе было четко слышно скандирование болельщиков хозяев "Нам не нужны черные игроки".

При этом организованная группа фанатов клуба отрицает свою причастность к расистскому инциденту.

"Газета.ру"
Теги: Спортинг Хихон
Вчера, 22:47
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо, что не называли их "шоколадками".
Я до недавних пор и не знал, что хуже этого ничего быть не может. smirk


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Клим Климов (Вчера, 22:56) #
  • +4
  •  (4)

Да ладно!! Ведь расизм - он только в России!!
Регистрация: 1.07.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.