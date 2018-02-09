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Российский владелец "Марбельи" освобожден из-под стражи в Испании

Российский бизнесмен Александр Гринберг, задержанный в сентябре 2017 года испанской полицией, вышел из-под стражи, передает "Чемпионат".

Владелец "Марбельи" был арестован в числе 11 граждан РФ и Испании по обвинению в участии в деятельности организованных преступных групп и отмывании денег "русской мафии" в Испании.

"Действительно, вчера вечером Александр Русланович вышел на свободу, чему все в клубе очень рады. Следствие продолжается, когда будет вынесено окончательное решение по делу, неизвестно, но адвокаты работают, а мы, в свою очередь, не сомневаемся в его благополучном исходе.

Ждут не дождутся окончания неприятной истории и болельщики клуба. Их поддержку мы чувствовали и продолжаем чувствовать на протяжении всего этого времени", - сообщил советник президента "Марбельи", бывший полузащитник одесского "Черноморца" и московского "Спартака" Геннадий Перепаденко.

По информации издания, Гринберг освобождён под залог в € 750 тыс. и подписку о невыезде.
Сегодня, 12:56
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