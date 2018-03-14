Отец Неймара: у сына есть будущее в "ПСЖ"

Неймар Сантос-старший, отец нападающего французского "ПСЖ" Неймара прокомментировал информацию о возможном уходе своего сына из команды."У Неймара есть настоящее и будущее в "ПСЖ", — цитирует отца бразильского игрока France Press.Ранее сообщалось, что президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи отправится в Бразилию уговаривать Неймара остаться в клубе.