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Хосеп Гвардиола признан тренером года в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан тренером года в чемпионате Англии по версии Ассоциации тренеров.

"Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии и набрал рекордные 100 очков за сезон.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
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