Хосеп Гвардиола признан тренером года в чемпионате Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан тренером года в чемпионате Англии по версии Ассоциации тренеров."Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии и набрал рекордные 100 очков за сезон.