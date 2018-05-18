Роналдиньо побывал в академии "Краснодара"

Супергость @10Ronaldinho сегодня в нашей Академии @FCK_Academy, представлять которого излишне!



Видеогруппа и фотографы работают над сюжетом ? не отрываясь! Ждём с нетерпением!#Роналдиньо #Ronaldinho pic.twitter.com/zyturhgLYH — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 18, 2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо, находящийся с визитом в Краснодаре, побывал в академии "Краснодара".Бывший футболист "Барселоны", являющийся обладателем "Золотого мяча" (2005), завершил карьеру в январе 2018 года.