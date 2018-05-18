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Роналдиньо побывал в академии "Краснодара"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо, находящийся с визитом в Краснодаре, побывал в академии "Краснодара".

Бывший футболист "Барселоны", являющийся обладателем "Золотого мяча" (2005), завершил карьеру в январе 2018 года.

Теги: Роналдиньо Краснодар
Сегодня, 21:30
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Эххххх !
Иногда я думаю, почему я не клоун - почему не летаю )))))))))))))))))))
Залетел бы за эти деньги в говно -- и улетел через минуту на свободу
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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