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Александр Шовковский: чемпионские медали на Украине решались не на футбольном поле

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал итоги сезона.

"Самое неприятное в этом чемпионате то, что чемпионские медали решались не на футбольном поле. Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у "Динамо".

Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было.

Хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле", — цитирует Шовковского FootballHub.
Теги: Шовковский Динамо Киев
Сегодня, 16:24
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(1)
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:54) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, аукнулся так аукнулся тот отказ играть.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
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