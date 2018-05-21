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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Президент "Наполи": Сарри? Время вышло, ждать некогда
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Маурицио Сарри в другой клуб
"Не знаю, нужно спросить его. Меня он всегда отсылает к своему агенту, который никогда не дает четкого ответа. Время вышло! Больше ждать некогда! Пришло время побеспокоиться о "Наполи" - клубе, который выступает в еврокубках на протяжении 9 сезонов подряд. Мы должны идти вперед без страха и сомнений", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
"Не знаю, нужно спросить его. Меня он всегда отсылает к своему агенту, который никогда не дает четкого ответа. Время вышло! Больше ждать некогда! Пришло время побеспокоиться о "Наполи" - клубе, который выступает в еврокубках на протяжении 9 сезонов подряд. Мы должны идти вперед без страха и сомнений", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
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