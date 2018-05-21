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Президент "Наполи": Сарри? Время вышло, ждать некогда

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Маурицио Сарри в другой клуб

"Не знаю, нужно спросить его. Меня он всегда отсылает к своему агенту, который никогда не дает четкого ответа. Время вышло! Больше ждать некогда! Пришло время побеспокоиться о "Наполи" - клубе, который выступает в еврокубках на протяжении 9 сезонов подряд. Мы должны идти вперед без страха и сомнений", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 16:33
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кирпичей навалил, Президент) знает, что Зеня всегда даст на чемодан больше....народных и бабушкиных пенсий.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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