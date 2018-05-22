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Хосе Рейне предъявлено обвинение в связях с итальянской мафией

Голкипер "Наполи" Хосе Рейна обвиняется в связях с преступной группировкой, сообщает Football Italia.

Испанец был вызван в федеральный национальный суд вместе со своими одноклубниками Паоло Каннаваро и Сальваторе Ароникой за "поддержание ненадлежащих отношений" с осужденным преступником Габриэле Эспозито, а также его братьями Франческо и Джузеппе.
Теги: Наполи Рейна
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