Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти согласился возглавить "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.Сделка может сорваться лишь в том случае, если Маурицио Сарри все же решит остаться в неаполитанском клубе. Ранее сообщалось, что Сарри отклонил предложение "Зенита", но может рассмотреть вариант трудоустройства в "Челси". Не исключено, что специалист просто может взять паузу в карьере.