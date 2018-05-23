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Карло Анчелотти согласился возглавить "Наполи"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти согласился возглавить "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

Сделка может сорваться лишь в том случае, если Маурицио Сарри все же решит остаться в неаполитанском клубе. Ранее сообщалось, что Сарри отклонил предложение "Зенита", но может рассмотреть вариант трудоустройства в "Челси". Не исключено, что специалист просто может взять паузу в карьере.
Теги: Анчелотти Наполи
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