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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 50 млн евро за Алекса Сандро

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему намерен приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

В ближайшее время стороны начнут переговоры о трансфере. Переход оценивается в 50 млн евро.

Daily Mail
Теги: Сандро Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 09:06
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