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Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"!

Президент "Локомотива" Илья Геркус пожелал удачи Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи".

"Удачи моему другу Карло Анчелотти в работе с новым клубом! "Наполи" - отличный выбор"!, - написал в своем Инстаграме Геркус.

Теги: Геркус Наполи
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