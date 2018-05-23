Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"!

Президент "Локомотива" Илья Геркус пожелал удачи Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи"."Удачи моему другу Карло Анчелотти в работе с новым клубом! "Наполи" - отличный выбор"!, - написал в своем Инстаграме Геркус.