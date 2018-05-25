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"Ливерпуль" надеется успеть оформить трансфер Набиля Фекира до старта ЧМ

По информации The Guardian, Набиль Фекир станет игроком "Ливерпуля" до начала ЧМ-2018.

Стороны уже согласовали условия контракта, и в данный момент ведутся переговоры о сумме трансфера

В минувшем сезоне Фекир провел за "ткачей" 40 матчей, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач.
Теги: Фекир Ливерпуль Лион
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