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"Ювентус" готов потратить этим летом более 200 млн евро на трансферы
Руководство "Ювентуса" намерено выделить значительные средства на усиление состава ближайшим летом.
Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб готов потратить 230 миллионов евро на приобретение новичков.
По данным источника, главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в "Ювентусе" пятерых игроков: Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед", Хосе Марию Хименеса из "Атлетико", Эмре Джана из "Ливерпуля", Матео Ковачича из "Реала", Альваро Морату из "Челси".
Как сообщает Corriere dello Sport, туринский клуб готов потратить 230 миллионов евро на приобретение новичков.
По данным источника, главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в "Ювентусе" пятерых игроков: Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед", Хосе Марию Хименеса из "Атлетико", Эмре Джана из "Ливерпуля", Матео Ковачича из "Реала", Альваро Морату из "Челси".
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