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Сеск Фабрегас может вернуться в Испанию

По информации Elgoldigital, хавбеком "Челси" Сеском Фабрегасом интересуются "Валенсия" и "Вильяреал".

"Валенсии" интересен вариант с арендой 31-летнего футболиста. "Вильяреал" готов же осуществить полноценный трансфер.

В завершившемся сезоне Фабрегас провел 49 матчей во всех турнирах. В активе испанца три мяча и девять голевых передач.
Теги: Фабрегас Вильярреал Валенсия
Сегодня, 10:26
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