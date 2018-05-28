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Пабло Мачин официально возглавил "Севилью"

Бывший главный тренер "Жироны" Пабло Мачин возглавил "Севилью", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский специалист подписал контракт на два года.

В "Жироне" новый наставник "Севильи" работал на протяжении четырех лет.
Теги: Севилья
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