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Кэйхилл об уходе Антони Конте: что случится, то случится

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл поделился мнением о вероятной отставке Антонио Конте с поста главного тренера команды.

"Сезон получился странным. Слухи не прекращались на протяжении многих месяцев. Но мы выиграли трофей, завершив сезон на высокой ноте. Отличная концовка для игроков, болельщиков и штаба команды.

Будущее Конте? Что случится, то случится. Мнение игроков в таких случаях ничего не решает.

Он хорошо относился ко мне. Я кое-чему научился у него, как и у других тренеров. За время его работы мы выиграли два больших трофея и вместе наслаждались успехом. Он отличный тренер", – цитирует Кэйхилла Sky Sports
Теги: Кэйхилл Конте Челси
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