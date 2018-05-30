Тиаго Мотта: я не рекомендую Неймару переходить в "Реал"

Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара в "Реал"."Я считаю, что на следующий сезон Неймар останется в "ПСЖ". Мы слышим слухи о "Реале", но что ему там делать?"Реал" только что выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Какой вызов его там ждет?Если ему нужен мой совет, я рекомендую ему не переходить туда. Настоящий вызов для него – выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", – отметил Мотта.