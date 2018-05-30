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Тиаго Мотта: я не рекомендую Неймару переходить в "Реал"

Полузащитник "ПСЖ" Тиаго Мотта прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Неймара в "Реал".

"Я считаю, что на следующий сезон Неймар останется в "ПСЖ". Мы слышим слухи о "Реале", но что ему там делать?

"Реал" только что выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Какой вызов его там ждет?

Если ему нужен мой совет, я рекомендую ему не переходить туда. Настоящий вызов для него – выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ", – отметил Мотта.

El Mundo Deportivo
Теги: Неймар Реал ПСЖ Мотта
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