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"Милан" этим летом подпишет нападающего, основные кандидаты Игуаин, Иммобиле и Вернер

"Милан" в межсезонье намерен усилить атаку.

Приоритет "россонери" – форвард "Лацио" Чиро Иммобиле.

Кроме него, в шорт-лист также входят Гонсало Игуаин ("Ювентус") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), чьи переходы оцениваются примерно в 70 миллионов евро.

Но если "Милан" не сможет решить проблемы с финансовым фэйр-плей и лишится права выступления в Лиге Европы, то клуб сосредоточится на приобретении нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзы.
Теги: Милан Игуаин Вернер Иммобиле
Сегодня, 12:27
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 12:53) #
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3 топовых форварда в команде, трансферный балланс - минус почти 2 сотни лямов... Как я люблю финансовый фейр-плей, он такой фейрплейный!
У нас вон у Зины тоже минус 80 лям, спорим, никаких претензий у УЕФА не будет, скорей снова к Краснодару прицепятся?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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