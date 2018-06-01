"Милан" этим летом подпишет нападающего, основные кандидаты Игуаин, Иммобиле и Вернер

"Милан" в межсезонье намерен усилить атаку.Приоритет "россонери" – форвард "Лацио" Чиро Иммобиле.Кроме него, в шорт-лист также входят Гонсало Игуаин ("Ювентус") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), чьи переходы оцениваются примерно в 70 миллионов евро.Но если "Милан" не сможет решить проблемы с финансовым фэйр-плей и лишится права выступления в Лиге Европы, то клуб сосредоточится на приобретении нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзы.