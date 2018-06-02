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Фабио Капелло: по моей информации Роналду вернется в "Манчестер Юнайтед"

Бывший наставник мадридского "Реала" прокомментировал возможный уход Криштиану Роналду из "Реала"

"По моим данным, Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед" и вновь поработать с Жозе Моуринью. "Реал" попытается его заменить Робертом Левандовски", - цитирует Капелло Sky Sport Italia
Теги: Роналду Манчестер Юнайтед
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