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Андерсон Талиска может перейти в "Ливерпуль"

По данным Mirror, "Ливерпуль" близок к приобретению форварда "Бенфики" Талиски.

Мерсисайдцы готовы предложить за бразильца до 20 млн фунтов. Последние два года футболист провел на правах аренды в "Бешикташе", однако турецкий клуб не стал выкупать права на игрока за 18.5 млн фунтов.

Талиска забил 37 голов в 78 матчах за "Бешикташ".
Теги: Талиска Ливерпуль
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