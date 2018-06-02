Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104659
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 8
Ситуация на юго-востоке Украины 119495
Отдых в Крыму. 182
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

"Бавария" поборется с "Ливерпулем" за Набиля Фекира

По данным Mundo Deportivo, мюнхенская "Бавария" хочет подписать полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Ранее основным претендентом на 24-летнего футболиста был "Ливерпуль", но "Бавария" предлагает "Лиону" большую сумму за игрока.
Теги: Фекир Бавария Ливерпуль
Сегодня, 13:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.