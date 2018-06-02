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Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника "Реала"

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".

Об этом заявил итальянский агент Сальваторе Гарритано.

"Реал" хочет заполучить Маурисио Почеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Почеттино отпадет, а Сарри — второй выбор.

У "Наполи" и "Реала" хорошие связи, поэтому я бы дал 70 процентов на то, что мы увидим Сарри у руля испанского гранда", — цитирует Гарритано CalcioNapoli24.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Реал
Сегодня, 21:04
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:29) #
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Kolpino2,
В зенит он не хотел ,это больше выдумки.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15) #
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online

Во дела. От Зенита до Реала.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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