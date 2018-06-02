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Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Маурицио Сарри назвали кандидатом на пост наставника "Реала"
Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
Об этом заявил итальянский агент Сальваторе Гарритано.
"Реал" хочет заполучить Маурисио Почеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Почеттино отпадет, а Сарри — второй выбор.
У "Наполи" и "Реала" хорошие связи, поэтому я бы дал 70 процентов на то, что мы увидим Сарри у руля испанского гранда", — цитирует Гарритано CalcioNapoli24.
"Газета.ру"
Об этом заявил итальянский агент Сальваторе Гарритано.
"Реал" хочет заполучить Маурисио Почеттино, но по контракту он находится в более сложной ситуации, чем Сарри. Мадридцы больше не могут ждать. Я думаю, с новой недели вариант с Почеттино отпадет, а Сарри — второй выбор.
У "Наполи" и "Реала" хорошие связи, поэтому я бы дал 70 процентов на то, что мы увидим Сарри у руля испанского гранда", — цитирует Гарритано CalcioNapoli24.
"Газета.ру"
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