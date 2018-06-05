Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 27
Ситуация на юго-востоке Украины 119541
Отдых в Крыму. 192
Зенит 104677
КБ-Гостевая 26678
Мировые трансферы 331
Курилка 1534
Политика и события в стране и мире 4294

Новости партнеров

Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом".

За эту испанскую команду 33-летний хавбек выступал с 2003 по 2006 и с 2007 по 2011 год.
Теги: Касорла Вильярреал Трансферы
Сегодня, 20:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.