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Матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Матч за Суперкубок Италии-2018 между "Миланом" и "Ювентусом" пройдет в Саудовской Аравии.

Игра состоится 13 января 2019 года и, скорее всего, пройдет в Джидде, втором по величине городом страны.

За эту игру аравийцы заплатят 7 миллионов евро: по 3,15 миллиона каждой из команд и 700 тысяч – Федерации футбола Италии.

Calciomercato
Теги: Ювентус Милан Суперкубок Италии
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