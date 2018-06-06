Матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Матч за Суперкубок Италии-2018 между "Миланом" и "Ювентусом" пройдет в Саудовской Аравии.Игра состоится 13 января 2019 года и, скорее всего, пройдет в Джидде, втором по величине городом страны.За эту игру аравийцы заплатят 7 миллионов евро: по 3,15 миллиона каждой из команд и 700 тысяч – Федерации футбола Италии.