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Джастин Клюйверт в ближайшее время перейдет в "Рому"

"Рома" заплатит за нападающего "Аякса" Джастина Клайверта 20 млн евро, утверждает Sky Sports Italia.

Трансфер будет осуществлен в ближайшее время. Сам 19-летний игрок согласился на пятилетний контракт с зарплатой 1,4 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне сын легендарного Патрика Клайверта сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач.
Теги: Клюйверт Рома
Сегодня, 11:01
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:48) #
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Династии пошли ... а что такая зарплата детская в Роме ? в Зенит надо было ... там по 4-5 всем подряд дают !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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