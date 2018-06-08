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Джонни Эванс перешел в "Лестер"

"Лестер" объявил о трансфере защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

30-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на три года.

Стороны не разглашают детали сделки, однако ранее стало известно, что "лисы" заплатят за североирландца 3,5 миллиона фунтов.

Официальный сайт "Лестера"
Теги: Эванс Лестер
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