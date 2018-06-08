Джонни Эванс перешел в "Лестер"

"Лестер" объявил о трансфере защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.30-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на три года.Стороны не разглашают детали сделки, однако ранее стало известно, что "лисы" заплатят за североирландца 3,5 миллиона фунтов.