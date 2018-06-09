Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4411
Ситуация на юго-востоке Украины 119604
Отдых в Крыму. 194
Чемпионат мира 2018 9
Мировые трансферы 334
КБ-Гостевая 26732
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
Зенит 104686

Новости партнеров

Полузащитник "Палмейраса" Данило Невес перешел в киевское "Динамо"

Хавбек "Палмейрас" Данило Невес (Че Че) успешно прошел медосмотр и заключил контракт с киевским "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составит около 5 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Бразилец будет выступать под 6-м номером.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 13:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.