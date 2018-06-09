"Хаддерсфилд" выкупил у "Монако" Теренса Конголо

Защитник Теренс Конголо останется в "Хаддерсфилде"."Терьеры" выкупили 24-летнего голландца у "Монако". Конголо провел минувший сезон в "Хаддерсфилде" на правах аренды. Сумма трансфера не раскрывается, но она рекордная для английского клуба.Конголо заключил с "Хаддерсфилдом" 4-летний контракт.