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"Хаддерсфилд" выкупил у "Монако" Теренса Конголо

Защитник Теренс Конголо останется в "Хаддерсфилде".

"Терьеры" выкупили 24-летнего голландца у "Монако". Конголо провел минувший сезон в "Хаддерсфилде" на правах аренды. Сумма трансфера не раскрывается, но она рекордная для английского клуба.

Конголо заключил с "Хаддерсфилдом" 4-летний контракт.

Официальный сайт "Хаддерсфилда"
Теги: Хаддерсфилд Конголо
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