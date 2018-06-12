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Источник: сегодня пройдет решающий раунд переговоров между "Челси" и Маурицио Сарри

Как утверждает Football Italia, сегодня руководство лондонского клуба свяжется с "Наполи" и постарается договориться об условиях разрыва контракта между Сарри и неаполитанцами.

Ожидается, что в сделку могут быть включены защитники Давид Луис ("Челси") с одной стороны и Эльсеид Хюсай ("Наполи") с другой.

Маурицио Сарри был уволен из неаполитанского клуба, но у него продолжает действовать контракт, по которому руководство "Наполи" выплачивает тренеру зарплату. До 31 мая "Челси" мог выкупить Сарри за 8 млн евро, но не стал этого делать.

Чтобы 59-летний специалист возглавил "Челси", ему нужно разорвать контракт с "Наполи". Если это все же произойдет, в Лондоне тренеру предложат соглашение на три года или на два с воможностью продления еще на сезон
Теги: Наполи Челси Сарри
Сегодня, 12:34
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