Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4493
Ситуация на юго-востоке Украины 119619
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 57
Mузыка 5720
Угадываем игроков 18335
КБ-Гостевая 26747
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

"Вулверхэмптон" взял в аренду форварда "Бенфики" и сборной Мексики Рауля Хименеса

Нападающий "Бенфики" Рауль Хименес продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне", сообщает пресс-служба клуба.

"Волки", вернувшиеся в английскую премьер-лигу, арендовали 27-летнего форварда на один сезон.

Хименес, который попал в состав мексиканской сборной на ЧМ-2018, в минувшем сезоне провел в чемпионате Португалии 33 матча и забил 6 мячей.
Теги: Вулверхэмптон Хименес Бенфика
Сегодня, 08:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: kirilnerpov (Сегодня, 08:24) #
  • 0
  •  (0)

проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://mayclick.club/tds/85636
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.